Andre Agassi ganha fácil em Miami Andre Agassi já está nas oitavas-de-final do Masters Series de Miami, que distribui US$ 3,5 milhões em prêmios. Neste domingo, o tenista norte-americano derrotou o argentino Agustín Calleri por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o sueco Thomas Johansson e o argentino Guillermo Coria. Mais dois tenistas já garantiram vaga nas oitavas-de-final em Miami. O argentino Juan Ignacio Chela, que venceu o francês Nicolas Escude por 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3, e o equatoriano Nicolas Lapentti, que eliminou o checo Jiri Novak por 7/6 (9/7) e 7/6 (7/4).