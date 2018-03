André Agassi vence fácil na estréia O tenista norte-americano Andre Agassi, líder no ranking da Corrida dos Campeões, começou bem o Master Series de Hamburgo. Agassi venceu nesta segunda-feira o italiano Davide Sanguinetti por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/4. Com esse resultado, o americano se recupera do fraco desempenho no Master Series de Roma, quando acabou eliminado na estréia. Também nesta segunda, o francês Sébastien Grosjean venceu o sueco Jonas Bjoerkman por dois a um - 6/2, 3/6 e 6/0. O argentino Franco Squillari derrotou o suiço Roger Federer por 6/3 e 6/4 e o norte-americano Michael Chang venceu o sueco Magnus Gustafsson em um duplo 6/4.