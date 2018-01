André Sá avança em Campos do Jordão Numa rodada prejudicada pela chuva, nesta quarta-feira, o mineiro André Sá garantiu uma vaga nas quartas-de-final do Torneio de Campos do Jordão (SP). Ele venceu o também brasileiro Alessandro Camarço, por 7/6 (7/2) e 6/2, e vai enfrentar agora outro tenista do País, Júlio Silva, que eliminou o paulista Marcelo Melo por 6/2, 6/7 (4/7) e 6/3.