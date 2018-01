André Sá cai ante Hewitt na estréia O tenista brasileiro André Sá foi eliminado na estréia no Torneio de Roland Garros. Nesta segunda-feira, ele perdeu por 3 sets a 0 para o australiano Lleyton Hewitt, primeiro colocado na Corrida dos Campeões e cabeça-de-chave número 1 do torneio. Apesar de enfrentar o líder do ranking, Sá conseguiu endurecer e perdeu com parciais de 7/5, 6/4 e7/5. Outros dois cabeças-de-chave confirmaram o favoritismo. O sueco Thomas Johansson derrotou o argentino Franco Squillari, por 3 sets a 0 , parciais de 6/2, 7/6 (8/6) e 6/2. O espanhol Alex Corretja venceu bem o checo Bohdan Ulihrach: 6/1, 6/4 e 6/1.