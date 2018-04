André Sá cai em estreia nas duplas em Istambul; Pigossi vence em Rabat

Com o triunfo, Cipolla e Sela pularam da rodada de abertura, equivalente às oitavas de final, direto para a semifinal. Isso porque o britânico Dominic Inglot e o sueco Robert Lindtedt, que formaram a dupla cabeça de chave número 1 da competição turca, desistiram do torneio.

Pela chave de simples, a rodada não contou com surpresas nesta quarta. Cabeça número dois, o búlgaro Grigor Dimitrov estreou com vitória sobre o romeno Adrian Ungur por 7/5, 4/6 e 7/5. Nas quartas de final, seu adversário será o checo Jiri Vesely, sexto pré-classificado, que avançou ao superar o espanhol Roberto Carballes por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/2.

Ainda nesta quarta avançaram o espanhol Albert Ramos, o argentino Federico Delbonis e o ucraniano Illya Marchenko.

FEMININO

Enquanto André Sá se despedida da competição em Istambul, a compatriota Laura Pigossi vencia mais uma na chave de duplas do Torneio de Rabat, no Marrocos. Ela garantiu lugar na semifinal ao superar, com a parceira espanhola Sara Sorribes, as irmãs australianas Anastasia e Arina Rodionova por duplo 6/2. As tenistas da Austrália formaram a dupla cabeça de chave número dois do torneio.

Em busca da vaga na decisão, Pigossi e Sorribes vão duelar contra a suíça Xenia Knoll e a sérvia Aleksandra Krunic. Já pela chave de simples a brasileira Teliana Pereira foi eliminada nesta quarta, nas oitavas de final.