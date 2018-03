André Sá cai fora nas duplas em Paris Além de Flávio Saretta, o mineiro André Sá é outro brasileiro que foi eliminado nesta quinta-feira do torneio de Roland Garros. Na primeira rodada pela chave de duplas, Sá e o eslovaco Dominik Hrbaty perderam de virada para os belgas Olivier Rochus e Xavier Malisse por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/1. Agora, o Brasil só tem o paulista Ricardo Mello jogando nas quadras do complexo parisiense. Só que na chave de duplas. Nesta sexta-feira, no primeiro jogo da quadra 17, o brasileiro e o espanhol Alex Calatrava encaram o checo Martin Damm e o argentino Mariano Hood, cabeça-de-chave 12, pela segunda rodada da competição.