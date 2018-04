André Sá dá adeus ao torneio de Milão O tenista brasileiro André Sá foi eliminado, nesta quinta-feira, na segunda rodada do torneio de Milão, após ser derrotado pelo holandês Sjeng Schalken por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0. Schalken vai enfrentar nas quartas-de-final o inglês Greg Rusedski. Sá ainda permanece na competição jogando pela segunda rodada da chave de duplas ao lado do iugoslavo Nenad Zimonjic. Os adversários serão os checos Tomas Cibulec e Petr Luxa.