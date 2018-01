André Sá define calendário e embarca para a Índia no dia 31

O tenista brasileiro André Sá já definiu quando será sua estreia ao lado de Leander Paes em sua nova parceria fixa no circuito profissional de tênis. A dupla começará a jogar junta justamente na casa do indiano no Torneio de Chennai, de nível ATP 250, a partir do dia 2 de janeiro.

Depois, Sá e Paes jogarão no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, também de nível ATP 250, e o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, em Melbourne. Serão os primeiros torneios da nova e experiente dupla, formada por Sá, de 39 anos, e Paes, de 43. O indiano é dono de oito títulos de Grand Slam e já ocupou o posto de número 1 do mundo nas duplas.

Para começar bem a temporada 2017, Sá focou na pré-temporada nas últimas semanas. "A pré-temporada está sendo ótima, treinando em dois períodos e focado em dois grandes fundamentos da dupla, o saque e a devolução. Estou bastante animado para a nova temporada", diz o duplista, que já foi 17º do mundo nas duplas e fez semifinal em Wimbledon em 2007, com Marcelo Melo.

Finalizando sua pré-temporada em Balneário Camboriú (SC), André Sá vai embarcar para a Índia no dia 31, último dia do ano. Seu calendário após o Aberto da Austrália ainda não foi divulgado.