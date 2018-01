André Sá disputa Torneio de Memphis Depois de passar uma semana treinando em Knoxville, nos Estados Unidos, com Levy e Chris Woodruff, o tenista brasileiro André Sá segue neste fim de semana para Memphis, onde disputa torneio a partir de segunda-feira. O Torneio de Memphis, disputado em piso rápido, faz parte da International Series Gold (a terceira em importância no circuito da ATP) e contará com a presença, entre outros, de Pete Sampras, Goran Ivanisevic e Mark Phillippoussis. André Sá é o 80º na Corrida dos Campeões e 104º no ranking de entrada.