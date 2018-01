André Sá é eliminado em Acapulco O tenista brasileiro André Sá foi derrotado na estréia pelo peruano Ivan Miranda por 2 sets a 1, parciais 5/7, 6/3 e 6/7 (1/7), e está fora do Torneio de Acapulco, México. Miranda enfrenta agora o vencedor do confronto entre o equatoriano Nicolas Lapentti e o peruano Luis Horna. Nesta terça, Gustavo Kuerten estréia contra o francês Nicolas Cautelot e o brasileiro Flavio Saretta pega o espanhol Carlos Moya, atual campeão do torneio.