André Sá é eliminado em Adelaide O tenista brasileiro André Sá foi eliminado na primeira rodada do torneio de tênis de Adelaide, na Austrália, ao ser derrotado pelo anfitrião Scott Draper por 2 sets a zero, parciais de 6/1 e 6/2. O chileno Marcelo Rios também foi derrotado, e seu adversário foi o sueco Thomas Enqvist, que venceu por 6/0 e 6/3. Outros resultados do torneio: Jerome Golmard (França) venceu Wayne Arthurs (Austrália) por 6/4 e 6/0; Alberto Martin (Espanha) derrotou Andreas Vinciguerra (Suécia) por 6/3 e 6/4; Ivan Ljubicic (Croácia) venceu Michael Russell (EUA) por 7-6 (7-2) 7-6 (15-13).