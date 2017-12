André Sá é eliminado em Miami André Sá foi eliminado nas quartas-de-final do Challenger de Miami, nesta sexta-feira, nos Estados Unidos. O tenista brasileiro perdeu para o norte-americano Vincent Spadea por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Agora, ele se prepara para disputar o qualifying do Masters Series de Miami, a partir de segunda-feira.