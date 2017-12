André Sá é eliminado em Miami O tenista brasileiro André Sá está fora do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Neste sábado, ele foi derrotado pelo norte-americano Jan-Michael Gambill por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, pela segunda rodada do torneio. Também neste sábado, o chileno Marcelo Ríos ganhou do norte-americano Mardy Fish por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, ele irá enfrentar o russo Yevgeny Kafelnikov, que eliminou o espanhol Tommy Robredo na sexta-feira.