André Sá é eliminado em Moscou Num jogo equilibrado, decidido apenas no terceiro set, André Sá perdeu para o russo Marat Safin por 7/6 (7/3), 4/6 e 7/5, na segunda rodada do Kremlin Cup, o ATP Tour de Moscou, com US$ 1 milhão em prêmios. O tenista mineiro teve uma boa atuação e só perdeu seu serviço no 5 a 5 no terceiro set, para Safin sacar com vantagem de 6 a 5 e definir sua vitória, classificando-se para as quartas-de-final, quando enfrentará o suíço Roger Federer. Em outros jogos do masculino, o rei da Kremlin Cup, dono de cinco títulos consecutivos, o russo Yevgeny Kafelnikov derrotou o alemão Nicolas Kiefer por 6/4 e 6/2, enquanto Roger Federer eliminou o finlandês Jarkko Nienimen por 6/1 e 6/4. André Sá segue agora para Lyon, na França, e junta-se a outros brasileiros como Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni para outro torneio em quadras cobertas. No lado feminino do Kremlin Cup - com US$ 1,25 milhão em prêmios - duas decepções. A primeira foi a desistência da russa Anna Kournikova por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo. Outra foi a prematura eliminação de Venus Williams - cabeça-de-chave número 1 - que perdeu para a búlgara Magdalena Maleeva por 2/6, 6/1 e 7/6 (7/3).