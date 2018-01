André Sá é eliminado em Nottingham O tenista mineiro André Sá foi eliminado nesta quarta-feira na segunda rodada do Torneio de Nottingham, na Inglaterra. Sá perdeu para o alemão Alexander Popp por 2 a 1, com parciais de 7-6 (7-4), 3-6 e 6-3. Na próxima fase, o alemão vai enfrentar o vencedor do confronto entre o norte-americano Mardy Fish e o suíço Michel Kratochvil. Também pela segunda rodada, o australiano Wayne Arthurs derrotou o marroquino Younes El Aynaoui em dois sets, parciais de 6-4 e 7-6 (6). O norte-americano Mardy Fish jogou bem e venceu o suíço Michel Kratochvil por 2 a 0: 6-3 e 6-4.