André Sá é eliminado em San Jose André Sá foi eliminado do Torneio de San Jose, nos Estados Unidos, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Em jogo das oitavas-de-final, nesta quarta-feira, o tenista brasileiro perdeu para o australiano Wayne Arthurs por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4. Agora, ele embarca para a Flórida, onde a partir de segunda-feira disputa o ATP Tour de DelRey Beach. Em outros jogos desta quarta-feira no Torneio de San Jose, o belga Xavier Malisse derrotou o russo Nikolay Davydenko por 6/4 e 6/2 e o sul-africano Wayne Ferreira venceu o dinamarquês Kristian Pless por 4/6, 6/3 e 6/3.