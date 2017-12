André Sá é eliminado em São Paulo Assim como Flavio Saretta e Alexandre Simoni, André Sá foi eliminado do Visa Tennis Open, disputado no Clube Paineiras, em São Paulo. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, o tenista brasileiro perdeu nesta quarta-feira para o argentino Andres Dellatorre, apenas o 299º colocado no ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. ?Foi uma das minhas piores partidas do ano. É um dia para esquecer. Hoje não consegui fazer nada na quadra?, lamentou André Sá, que está em 63º lugar no ranking mundial. Com esse resultado, já estão definidos dois confrontos das quartas-de-final do torneio. Dellatorre enfrentará o chileno Hermes Gamonal, que eliminou Simoni, e o argentino Franco Squillari jogará contra o norueguês Jan-Frode Andersen.