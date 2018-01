André Sá é eliminado em Wimbledon Quadrifinalista do ano passado, André Sá caiu na segunda rodada do Torneio de Wimbledon de 2003, ao perder para o argentino David Nalbandian por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/5 e 6/2. Com esta derrota, o tenista brasileiro terá uma vertiginosa queda no ranking mundial, deixando a 84ª posição e passará a ocupar um lugar próximo a 130ª, colocação que não o classifica para a chave principal dos principais torneios, como os dos Grand Slam. André Sá até que teve boas chances nesta partida. Chegou a quebrar por diversas vezes o saque do Nalbandian, mas não demonstrou a regularidade necessária para manter a vantagem e mudar a história do jogo. Nalbandian, por sua vez, mostrou-se muito determinado e mesmo nos momentos mais difíceis lutou e vibrou bastante nas disputas dos pontos.