André Sá é eliminado em Xangai O tenista brasileiro foi eliminado hoje, na segunda rodada do Torneio de Xangai, ao ser derrotado pelo dinamarquês Kenneth Carlsen, por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/3. Também pela segunda rodada, o georgiano Irakli Labadze venceu o norte-americano Justin Gimelstob por 2 a 1 - parciais de 6/7 (2-7), 7/6 (7-3) e 6/2. Labadze foi o responsável pela maior surpresa do torneio, ao vencer na estréia, o cabeça-de-chave número 1, André Agassi. Na terceira rodada, o georgiano vai enfrentar Carlsen.