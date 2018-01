André Sá é eliminado na Bahia André Sá está fora do Brasil Open. Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro foi derrotado pelo paraguaio Ramon Delgado por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, pelas quartas-de-final do torneio disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Delgado enfrentará na semifinal o vencedor do jogo entre Guga e o argentino Gastón Etlis.