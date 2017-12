André Sá é eliminado na estréia O tenista mineiro André Sá foi derrotado nesta segunda-feira na sua estréia no Master Series de Madri. Sá perdeu para o chileno Fernando González por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2. Na próxima rodada, González vai enfrentar o espanhol Carlos Moyá. Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira em Madri e terá problemas pela frente. Na primeira rodada, ele vai enfrentar o tailandês Paradorn Srichaphan e, se passar, vai pegar o inglês Tim Henmann na segunda rodada.