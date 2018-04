André Sá é eliminado na estreia das duplas em Cincinnati

Ao lado do australiano Jordan Kerr, o brasileiro André Sá foi eliminado na estreia do Masters 1000 de Cincinnati, neste domingo. A dupla perdeu da parceria formada pelos norte-americanos John Isner e Sam Querrey por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 9/11.

Sá e Kerr começaram melhor a partida e venceram o primeiro set com folga, ao impor três quebras aos adversários. Na segunda parcial, os tenistas locais se recuperaram e igualaram o placar.

No match tie-break, os brasileiros chegaram a ficar na frente, com dois match points, mas não conseguiram fechar o jogo e acabaram cedendo a virada aos americanos.

André Sá e Marcelo Melo, tradicional dupla brasileira, se separaram para competir em Cincinnati. Melo, que vai estrear na segunda-feira, vai jogar ao lado do sueco Robert Lindstedt. Apesar da separação momentânea, os dois brasileiros voltarão a jogar juntos na Copa Davis, em setembro.