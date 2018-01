André Sá é eliminado no Brasil Open O tenista mineiro André Sá foi eliminado nesta quarta-feira na primeira rodada do Brasil Open - torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, litoral baiano. Sá enfrentou o cabeça-de-chave número 1 do torneio, o alemão Rainer Schuettler, e não ofereceu resistência. Perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Schuettler enfrenta agora o norte-americano Paul Goldstein.