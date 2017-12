André Sá é eliminado no qualifying O tenista mineiro André Sá foi eliminado nesta quarta-feira na última rodada do torneio qualificatório de Wimbledon. Ele foi derrotado pelo australiano Scott Draper por três sets a dois - parciais de 4/6, 7/5, 6/0, 2/6 e 6/4. Com isso, o Brasil terá apenas um tenista na chave principal de Wimbledon - Fernando Meligeni. Gustavo Kuerten - número 1 do ranking mundial - preferiu não disputar o torneio.