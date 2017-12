André Sá espera reviver os bons tempos Quadrifinalista do Torneio de Wimbledon de 2002, o mineiro André Sá amargou uma fase bastante ruim este ano, mas, novamente motivado, espera reviver seus bons tempos e nesta quinta-feira entra em quadra para iniciar sua luta por uma vaga na chave principal do Brasil Open, em fevereiro. Vai enfrentar o paulistano Henrique Pinto e Silva, no classificatório nacional do ATP Tour do Sauípe, por volta das 19 horas, no Clube Harmonia, em São Paulo. Este jogo já vale uma vaga nas quartas-de-final deste classificatório que dará ao vencedor no domingo um lugar na chave principal do Brasil Open, além de passagens aéreas para os outros torneios do Tour Latino, em fevereiro, com Viña Del Mar, Buenos Aires, Sauípe e Acapulco. André Sá, que chegou a ser o número dois do Brasil, recebeu também um novo apoio, com o patrocínio da Companion - fabricante de raquetes e roupas esportivas - e joga no classificatório nacional. Esteve também participando da pré-temporada em Camboriú, com Gustavo Kuerten e o técnico Larri Passos, mas não quis deixar escapar esta oportunidade de entrar direto no Sauípe. Seu adversário desta quinta-feira, Henrique Pinto e Silva, é tenista da Sociedade Harmonia de Tênis e, nesta quarta-feira, contou com apoio da torcida para superar Gustavo Cruz por 6/2 e 6/1. Em outro jogo da rodada, Alessandro Camarço ganhou de Eduardo Bergmann por 6/3 e 6/2. São Paulo - Principal estrela do Aberto de São Paulo - torneio que já venceu por duas vezes - Flávio Saretta vai receber uma homenagem na festa de lançamento da competição, dia 30 no Palácio dos Bandeirantes. Ganhará do governador do Estado, Geraldo Alckmin, a medalha de mérito esportivo. O torneio será jogado de 3 a 11 de janeiro, no Parque Villa Lobos, em São Paulo, valendo pontos para o ranking mundial da ATP.