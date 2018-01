André Sá está na semifinal de duplas O brasileiro André Sá conseguiu hoje a classificação para as semifinais da chave de duplas do Torneio de Hong Kong. Nas simples, Sá já está nas quartas-de-final. Sá e o alemão Karsten Braasch eliminaram a melhor dupla do mundo, formada pelo sueco Jonas Bjorkman e pelo australiano Todd Woodbridge, que foi obrigado a desistir da partida por causa de uma contusão no tornozelo. Bjorkman é que será o adversário de amanhã do brasileiro, por uma vaga nas semifinais de simples.