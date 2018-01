André Sá estréia com derrota no SP Open A má fase do tenista André Sá parece não ter fim. Nesta terça-feira, ele estreou no Aberto de São Paulo com derrota diante do argentino Andres Dellatorre por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, no Parque Villa Lobos. Agora, ele se prepara para enfrentar o vencedor da partida entre Miguel Gallardo Valles e Federico Browne. O torneio distribui US$ 50 mil em prêmios e conta pontos para o ranking.