André Sá estreia com vitória de virada na chave de duplas do Torneio de Houston De virada, o tenista brasileiro André Sá estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Houston, um ATP 250 disputado em quadras de saibro nos Estados Unidos. Junto com o seu parceiro australiano Chris Guccione, o mineiro derrotou a parceria formada pelo austríaco Julian Knowle e pelo eslovaco Igor Zelenay por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/6 (7/3) e 10 a 2 no match tie-break.