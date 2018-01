André Sá estréia com vitória em Xangai O tenista brasileiro André Sá, número 108 do ranking de entradas, começou bem a sua participação no torneio de Xangai ao vencer nesta quarta-feira o sul-africano Robbie Koenig por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-2. Nos outros jogos realizados hoje, o norte-americano Justin Gimelstob derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan por 7-6 (8-6), 3-6 e 6-4 enquanto, pela segunda rodada da competição, o suíço Michel Kratochvil venceu seu compatriota George Bastl por 4-6, 6-2 e 6-2 e o japonês Takahiro Terachi derrotou o australiano Michael Tebbutt por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-1. A competição vai distribuir cerca de US$ 400 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking da ATP.