André Sá estréia com vitória no Challenger de Santiago O tenista mineiro André Sá estreou bem no Challenger de Santiago, válido pelo circuito da ATP, ao bater o espanhol Ivan Navarro Pastor, 131.º do mundo, por 7/6 (7-5) e 7/5, na noite desta segunda-feira, no Chile. O próximo adversário do brasileiro sairá do confronto entre o paraguaio Ramon Delgado e o juvenil chileno Hans Podlipnik, que ganhou convite da organização. Nesta terça será a vez de Gustavo Kuerten entrar em quadra, em sua primeira participação num torneio oficial este ano. Ele encara o sérvio Boris Pashanski, 122.º do ranking da ATP e atual campeão da competição. A partida está marcada para as 20 horas de Brasília.