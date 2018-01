André Sá fora do Torneio de Memphis O tenista brasileiro André Sá perdeu, de virada, o jogo para o norte-americano Andy Roddick, nesta quinta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 3/6, pela segunda rodada do Torneio de Memphis. Sá, que havia estreado com vitória, vacilou e, quando vencia o segundo set por 4 a 0, permitiu que o adversário virasse o placar e empatasse a partida. Agora, Roddick vai enfrentar o armênio Sargis Sargsian, que derrotou o sueco Jonas Bjorkman.