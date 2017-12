André Sá ganha chance no Brasil Open O mineiro André Sá deixou Nova York contente, apesar de ter perdido na estréia da chave de duplas e de não ter passado pelo qualifying de simples. Afinal, ganhou uma boa chance de buscar uma recuperação na carreira: recebeu o wild card da Octagon Koch Tavares e vai assim entrar direto na chave principal do Brasil Open, na Costa do Sauípe, de 6 a 14 de setembro. Num ano bastante difícil, esta pode ser a oportunidade que ele precisa para buscar uma reação. "As coisas podem mudar com este convite para o Brasil Open", disse Sá, que no ano passado esteve nas quartas de final no Sauípe. Hoje, Sá vive um momento difícil. Está na 155ª posição do ranking e no ano passado esteve em 55º, depois de ter chegado às quartas-de-final de Wimbledon. Agora numa quadra rápida, como gosta, o tenista mineiro espera por melhores resultados ainda neste segundo semestre. O Brasil Open vai dar ainda mais dois wild cards para a chave principal.