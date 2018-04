André Sá ganha no Torneio de Milão André Sá estreou bem no Torneio de Milão, na Itália, que distribui cerca de US$ 380 mil em prêmios. Nesta terça-feira, o tenista brasileiro derrotou o italiano Cristiano Caratti por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Em outro jogo da rodada, o suíço Roger Federer eliminou o austríaco Stefan Koubek ao vencer por 2 a 0, com 7/6 (7/2) e 6/3.