André Sá garante vaga em Wimbledon O tênis brasileiro garantiu mais um representante no torneio de Wimbledon, que começa segunda-feira, em Londres. Como Guga decidiu não jogar, o único pré-classificado do País era Flávio Saretta, com ranking suficiente para entrar direto na chave principal. Mas, nesta quinta, André Sá conquistou sua classificação no qualifying. Depois de vencer o argentino Andreas Dellatorre e o norte-americano Paul Goldstein durante a semana, André Sá garantiu sua vaga ao superar o também norte-americano Bob Bryan nesta quinta-feira, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/3. Agora, Sá tem de esperar o sorteio das vagas dos jogadores do qualifying para conhecer seu adversário de estréia no torneio. Curiosamente, ele poderá ter pela frente justamente Flávio Saretta.