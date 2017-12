André Sá garante vaga no US Open O Brasil terá quatro representantes no US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa segunda-feira, em Nova York. Além de Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni e Alexandre Simoni, que tinham pontuação suficiente no ranking para entrar direto na chave principal, André Sá garantiu sua vaga após vencer três jogos no qualifying. Neste sábado, o tenista mineiro derrotou o austríaco Julian Knowle por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5). O paulista Ricardo Mello não teve a mesma sorte de André Sá. Ele também dependia de uma vitória neste sábado para entrar na chave principal do US Open, mas foi derrotado pelo norte-americano Eric Taino por 2 a 0, com 6/3 e 7/6 (8/6).