André Sá já está nas quartas-de-final do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, que distribui US$ 400 mil em prêmios. Nesta quarta-feira, o tenista brasileiro derrotou o alemão Lars Burgsmuller por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5. Em outro jogo disputado nesta rodada da competição, o espanhol Feliciano López ganhou do norte-americano Michael Russell por 4/6, 6/3 e 6/4.