André Sá já tem novo treinador O tenista André Sá começa a temporada 2003 com novo técnico. O uruguaio Enrique Perez, há muitos anos radicado no Brasil, será o substituto de Marcos Vinícius Barbosa, o Bocão. Perez, também técnico de Fernando Meligeni, vai acompanhar André Sá já a partir de Auckland, Nova Zelândia, no início de janeiro. Sá, que faz sua pré-temporada, em Camboriú, com Guga e outros atletas, ficou apenas alguns dias sem técnico. "Eu e o Perez conversamos um pouco antes do Natal. Ele me apresentou um planejamento que batia com as minhas expectativas e acho que tem tudo para dar certo", afirmou o tenista nº 2 do Brasil.