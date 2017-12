André Sá joga às 8h30 em Wimbledon O brasileiro André Sá fará a segunda partida desta segunda-feira na Quadra 3 de Wimbledon contra o espanhol Feliciano Lopez, número 103º do ranking, por volta das 8h30 de Brasília. O tenista, 90º do mundo, vai tentar alcançar às quartas-de-final, como já fizeram Gustavo Kuerten, em 1999, e Thomas Koch, em 1967. Mas chegar às oitavas no All England Club já foi o melhor resultado da carreira do jogador mineiro. Sá venceu Feliciano, que tem 20 anos, na única vez que se enfrentaram, em um challenger, em São Paulo, no ano passado. O canhoto espanhol saca forte e soltou 63 aces (saques defesa) contra o grego Konstantinos Economidis na primeira rodada. Feliciano tornou-se uma das revelações da competição e tem a chance até de ser eleito o mais ´sexy´ do torneio, de acordo com as tenistas. O jogador brasileiro conseguiu 150 pontos no ranking mundial e deve subir bastante na classificação ? sua melhor posição foi o 79º lugar em setembro de 2000. Saretta, que pela primeira vez protagonizou um duelo entre brasileiros em Londres e perdeu na terceira rodada, continua na Europa, onde disputará os torneios de Gstaad, na Suíça, e em seguida jogará Amsterdã, na Holanda. Esperança - A grande surpresa da competição em Londres, este ano, foi a eliminação de todos os tenistas norte-americanos. Eram 14 jogadores. Não sobrou nenhum na quarta rodada. É a pior participação do país desde 1968, quando o tênis tornou-se profissional. As mulheres dos Estados Unidos, ao contrário, seguem jogando. O orgulho britânico está sendo mantido por Tim Henman, quinto do mundo, e Greg Rusedski, 39º, que mantêm a nação em suspense. Há 66 anos um inglês não vence a competição. O último foi Fred Perry. Mas Henman passou com muita dificuldade sobre o sul-africano Wayne Ferreira e deixou os ingleses descrentes no seu avanço na competição. Na segunda-feira, Henman enfrenta o suíço Michel Kratochvil. E Rusedski será o adversário do belga Xavier Malisse. Rodada - Neste domingo não houve atividade no All England Club. A competição recomeça nesta segunda com as partidas de Lleyton Hewitt (AUS) e Mikhail Youzhny (RUS); Chanda Rubin (EUA) e Serena Williams (EUA); Venus Williams (EUA) e Lisa Raymond (EUA); Eleni Daniilidou (GRE) e Jennifer Capriati (EUA). Em duplas, Serena e Venus (EUA) contra Laura Montalvo (ARG) e Elena Tatarkova (UCR); Nicolas Lapentti (EQU) e Arnaud Clement (FRA).