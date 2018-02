André Sá joga duplas em Queen?s Depois de Roland Garros, começa agora a curta temporada de torneios na grama. O tenista brasileiro André Sá, um especialista nesta superfície, jogará a chave de duplas no torneio do Queen´s Club, em Londres. Ao lado do norte-americano Jim Thomas, ele vai estrear contra os croatas Goran Ivanisevic e Mario Ancic.