André Sá joga no Sauípe por volta das 20h O Brasil Open começa nesta segunda-feira, na Costa do Sauípe, mas não será possível prever com exatidão os horários dos jogos dos tenistas brasileiros, como por exemplo Gustavo Kuerten, que estréia na terça-feira contra o sueco Magnus Norman, e Flávio Saretta que joga contra o compatriota Marcos Daniel. Os organizadores do torneio disseram hoje à Agência Estado que a primeira rodada do dia terá início sempre às 14h45. De certo, é a estréia de André Sá, hoje, contra o alemão Rainer Schuettler, cabeça-de-chave número 1, por volta das 20 horas. Segundo a assessoria de imprensa, a programação do dia seguinte só será divulgada no início da noite anterior. A SportTV e a TV Bandeirantes devem transmitir os jogos.