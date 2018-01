André Sá joga por seu 1.º título O brasileiro André Sá terá jornada dupla neste sábado, no Salem Open, em Hong Kong. Primeiro, diante do alemão Rainer Schuettler, luta por vaga na decisão de simples. Depois, ao lado do alemão Karsten Braasch, joga pelo título de duplas contra os checos Petr Luxa e Radek Stepanik. Hoje, Sá derrotou o sueco Jonas Bjorkman, sexto cabeça-de-chave, por 6/1 e 6/3. "Acho que posso vencer aqui", disse Sá, de 24 anos, que em cinco anos de carreira ainda não conquistou nenhum título.