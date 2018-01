André Sá lamenta as chances perdidas Abatido com a derrota para Jiri Novak, no primeiro jogo do confronto diante da República Checa pela Copa Davis, André Sá lamentou bastante as chances desperdiçadas na partida. Afinal, o tenista brasileiro chegou a deixar um ponta de esperança de que poderia surpreender o número 1 checo ao vencer o primeiro set, no tie break. Mas depois, ele não manteve a regularidade, nem mesmo aproveitou os bons momentos no quarto set e acabou cedendo o primeiro ponto para o time adversário, ao perder por 3 sets a 1, parciais de 6/7 (12/10), 6/1, 6/1 e 6/4, em 2h25 de jogo. "Tive um bom começo de partida e depois não consegui manter a mesma intensidade de jogo", admitiu Sá. "Fiquei um pouco nervoso nos sets seguintes, mas no quarto set voltei a ter chances, ao conseguir um break a meu favor e saquei para 4 a 1. Não aproveitei e deixei escapar uma boa oportunidade." Apesar da derrota, Sá mostrou um bom tênis. No primeiro set, viveu um sonho. Jogou com coragem e consistência nos golpes para conseguir uma vitória parcial no tie break, em 59 minutos bem disputados. Depois, o tenista brasileiro transformou-se numa presa fácil. Perdeu o segundo set por 6/1 em 31 minutos e o terceiro, também por 6/1, só que em apenas 17 minutos. A esperança de reação veio no quarto set, quando Sá conseguiu uma quebra de serviço para colocar-se em vantagem de 3 a 1 e sacar para 4 a 1. Mas, logo a seguir, cedeu o seu saque, permitindo a Novak empatar por 3 a 3 e depois manter-se na frente até quebrar o saque do brasileiro no 5 a 4 e fechar em 6 a 4. "É claro que lamento estas chances, mas, por outro lado, ter jogado dessa maneira com Novak mostra que meu jogo melhorou, pois tive muitas chances", avaliou Sá. "É claro que também o Novak subiu muito de nível durante a partida, passou a sacar com maior precisão e tudo ficou mais difícil." Frio, sem demonstrar emoção, Jiri Novak elogiou o jogo de André Sá, mas considerou que o brasileiro entrou em quadra sem nada a perder e, por isso, mostrou-se perigoso no primeiro set. "Depois de ter perdido o tie break resolvi mudar um pouco de tática, passeia a variar mais os meus golpes e tudo melhorou", explicou checo.