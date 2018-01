André Sá leva virada e é eliminado O tenista mineiro André Sá até que começou bem a partida contra o australiano Peter Luczak, mas não conseguiu manter o ritmo, permitiu a virada e acabou eliminado na segunda rodada do Brasil Open, que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. O brasileiro dominou o primeiro set e venceu com a convincente parcial de 6/3. Só que a partir daí, o australiano reagiu e venceu o jogo com parciais de 6/3 e 6/0. Com a eliminação de Sá, o Brasil fica com apenas um jogador na chave principal: Ricardo Mello, que nesta quinta enfrenta o argentino Martín Arguello. Se vencer, o brasileiro terá outro jogo ainda hoje, já pelas quartas-de-final.