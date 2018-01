André Sá perde a 15ª partida seguida O tenista André Sá sofreu nova derrota, nesta quarta-feira, a 15ª seguida em jogos de simples da ATP, e se aproximou do recorde negativo no início de uma temporada, que é do americano Vincent Spadea ? em 2000, perdeu 17. Sá caiu diante do japonês Satoshi Iwabuchi (2 a 1) na estréia do Challenger de Surbiton.