André Sá perde e está fora da Ericsson O tenista brasileiro André Sá não resistiu aos fortes saques do espanhol Oscar Serrano e foi arrasado nesta quarta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em jogo válido pela Copa Ericsson. Na próxima rodada, Serrano vai enfrentar o vencedor do jogo entre o argentino Mariano Zabaleta e o norueguês Jan Andersen. Nesta quinta-feira três brasileiros voltam às quadras para encerrar a rodada das oitavas-de-final do torneio. O primeiro é Flávio Saretta, às 12h30, contra o argentino Agustín Calleri. Na seqüência jogam Daniel Melo contra o argentino Juan Chela e Fernando Meligeni inicia seu jogo às 18h30 contra o italiano Stefano Galvani.