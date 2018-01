André Sá perde nas quartas e cai nas duplas em torneio austríaco

André Sá se despediu da chave de duplas do Torneio de Kitzbühel, nesta quinta-feira, na Áustria. Ele e o espanhol Pablo Carreño Busta sofreram uma dura derrota para o argentino Carlos Berlocq e o também espanhol Nicolás Almagro, por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 50 minutos.

Na semifinal, Berlocq e Almagro vão enfrentar o polonês Mariusz Fyrstenberg e o mexicano Santiago Gonzalez. Eles foram os responsáveis pela eliminação de João Souza, o Feijão, e do checo Jiri Vesely, também nas quartas de final.

Aos 38 anos, Sá vem fazendo uma temporada acima do esperado. Ele já conquistou neste ano três títulos de nível ATP, com três parceiros diferentes. Agora, após deixar o saibro do torneio de nível ATP 250, deve retomar o piso rápido em preparação para o US Open, no fim do mês.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SIMPLES

Na outra chave do torneio, o local e favorito Dominic Thiem avançou à semifinal nesta quinta, beneficiado pela desistência do espanhol Albert Montañes. Ele abandonou quando o austríaco liderava o placar por 7/6 (7/3) e 3/2.

Já o italiano Fabio Fognini, terceiro cabeça de chave e vice-campeão em Hamburgo no domingo, foi eliminado pelo alemão Philipp Kohlschreiber por 7/6 (7/0) e 6/4. Kohlschreiber será o adversário de Thiem na semifinal.

O outro duelo terá Almagro e o veterano Paul-Henri Mathieu. O espanhol passou pelo sérvio Dusan Lajovic, por 6/3 e 6/4, para alcançar a semifinal. Já o francês bateu Federico Delbonis por 6/3, 0/6 e 6/3.