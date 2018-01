André Sá perde o primeiro set Com duas quebras de serviço, André Sá perdeu o primeiro set por 6 a 2 para o argentino David Nalbandian, em seu jogo de segunda rodada do Torneio de Wimbledon, jogando na quadra 1 do All England Club, a segunda mais importante, com capacidade para oito mil pessoas. Sá parece ter iniciado o jogo um pouco ansioso, nervoso. Logo no primeiro game teve certas dificuldades para manter o seu serviço. Depois, no seguinte, teve chance de quebrar o serviço do adversário. Não conseguiu e acabou abrindo as portas para Nalband ian ganhar a confiança necessária para impor seu jogo bem mais regular e vencer a primeira série, com certa facilidade.