André Sá perde para Gambill nos EUA O tenista brasileiro André Sá está fora do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira à noite, Sá foi derrotado por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4, pelo norte-americano Jan Michael Gambill, em jogo válido pelas quartas-de-final. Antes desta derrota, Sá era o terceiro brasileiro no ranking de entradas da ATP e o segundo na Corrida dos Campeões (82º). Gambill repetiu o resultado obtido diante do brasileiro no ano passado, quando os dois tenistas se enfrentaram pela primeira vez, em San Jose, também nos Estados Unidos.