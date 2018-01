André Sá perde semifinal em Hong Kong O brasileiro André Sá foi eliminado neste sábado, pela semifinal do torneio de simples, do Salem Open, em Hong Kong, pelo tenista alemão Rainer Schuettler, por 2 sets a 0, com parcias de 6/4 e 6/0. Ainda hoje, Sá disputa o título do torneio de duplas ao lado do alemão Karsten Braasch contra os checos Petr Luxa e Radek Stepanik.