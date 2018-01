André Sá perde também nas duplas O Torneio de Milão terminou definitivamente para o tenista mineiro André Sá. Depois de ter sido eliminado na estréia na chave de simples ao perder para o belga Xavier Malisse, o brasileiro está fora também do torneio de duplas. Na noite desta terça-feira, a dupla formada por André Sá e o checo Leos Friedl foi derrotada pelo marroquino Younes El Aynaoui e o norte-americano Jeff Tarango por dois sets a um. As parciais foram de 7/6, 3/6 e 7/6. "Jogamos bem, mas no final não conseguimos manter o resultado a nosso favor", afirmou o brasileiro. "Agora é só pensar na Davis?, acrescentou. Sá vai treinar até o final da semana em Milão e em seguida se encontra com a equipe brasileira em Helsinborg (SUE), local do confronto entre Brasil e Suécia, pela primeira fase do Grupo Mundial da Copa Davis, entre os dias 7, 8 e 9 de fevereiro. Para Sá, a Copa Davis é prioridade. "Quero aproveitar o fato de já estar aqui na Europa, treinando em condições muito parecidas as que vamos encontrar lá na Suécia. Chegar em Helsinborg já adaptado ao clima frio e ao carpete coberto pode ser um ponto positivo a meu favor", afirmou Sá, que deve disputar com Flávio Saretta a outra vaga para a partida de simples.